مديرية الشويفات بالقومي: لمتابعة توصيات وزارة الصحة حول كورونا

اشارت مديرية الشويفات في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ إلى أنه "تتكاثر الأحاديث وتتناقل المعلومات كثيراً في هذه الأيام حول "الفيروس" العالمي كورونا، الذي أصاب عدداً من سكان لبنان، حيث نتمنى أولاً الشفاء العاجل لكل المصابين، كما نهيب بأبناء متحدنا الشويفاتأخذ مجريات وتطورات العدوى كورونا بمحمل الجد من حيث الاهتمام "كأفراد" بالوقاية الشخصية بالوسائل التي أصبحت معروفة (عدم التواجد في تجمعات كبيرة وعشوائية،غسل اليدين بإستمرار، التنظيف والتطهير الدائم، عدم لمس العيون والفم في حال السلام او لمس أسطح غير معقمة".

وأكدت المديرية على "ضرورة متابعة توصيات ​وزارة الصحة العامة​ المتعلقة بكيفية الحماية من انتقال العدوى، كما كيفية التصرف في حال وجود أي عدوى لأحد الأقارب أو الجيران او زملاء عمل. وأن يكون التشخيص عبر فقط المراكز الطبية المعتمدة لمتابعة هذه الحالات، وعدم تداول أي خبر عن أي حالة غير موثقة لإصابة أحد ب​فيروس كورونا​، وذلك حفاظاً على عائلاتنا كما مؤسساتنا من الضرر المعنوي أوالمادي الذي قد ينجم فقط عن إشاعة متداولة لا غير".

ولفتت الى انه "في حال وجود أي من ظواهر العدوى (سعال شديد، ضيق في التنفس أوحرارة مرتفعة) لأحد الأشخاص الإلتزام في منزله ومتابعة وضعه الصحي والإتصال بالجهات المعنية للمتابعة الصحيحة، كما على كل الجهات المسؤولة في مدينة الشويفات التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع هذه الحالات، وعدم المساهمة في إخافة وترهيب الناس، بل الإكثار من حملات التوعية وتقديم كل مساعدة ممكنة لأي حالة حقيقية قد تصيب أحد في مدينتنا".