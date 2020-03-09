زغيب تفقد ورشة العمل على الطريق الممتدة من مفرق مدرسة عبرين حتى دير يسوع الفادي

تفقد رئيس البلدية أسعد زغيب ورشة العمل القائمة على الطريق الممتدة من مفرق مدرسة عبرين حتى دير يسوع الفادي، حيث شارفت المرحلة الأولى من مشروع إستحداث طريق يربط زحلة مباشرة بجديتا عبر المرتفعات، على الإنتهاء، على أن يتبعها لاحقا مرحلة ثانية.
إنطلق تنفيذ المرحلته الأولى من المشروع، الممتدة على مسافة 2.2 كيلومتر إنطلاقا من مفرق مدرسة عبرين حتى دير يسوع الفادي، في أواخر سنة 2019، بعد أن أعد خرائطها شبه مجانا لمصلحة البلدية المهندس نديم الحجار، ولزمت لشركة التعهدات التابعة للمهندس شارل سعد، بكلفة لا تتجاول ال 450 الف دولار للكيلومتر، على تسعيرة الدولار المحددة رسميا ب 1515 ليرة.
في هذا الجزء من المشروع وسعت الطريق لتصبح كلها بعرض 13 متر، مع تسوية المرتفعات لتكون كلها على مستوى واحد، فيسهل سلوكها من قبل السيارات، بالإضافة الى تجهيزها بحيطان الدعم، والبنى التحتية المطلوبة من إمدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
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