حتي أثناء تسلم مساعدات طبية من فرنسا لمواجهة كورونا: نتطلع لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

أكّد وزير الخارجية ناصيف حتي، في تصريح له أثناء استلام مساعدات طبيّة من فرنسا لمواجهة فيروس "كورونا" في مطار بيروت الدولي، "أنّنا بأمسّ الحاجة لتعاون الجميع في لبنان وكذلك التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدوليّة والإقليميّة، من أجل محاربة الفيروس".
وشدّد على أنّ "المطلوب نشر حالة من الوعي الشعبي كي نتمكّن من أن نقاوم الفيروس بشكل أفضل ونتغلّب عليه"، مشيدًا بـ"علاقات الصداقة التاريخيّة وعلاقات التعاون القائمة والمستمرة، الّتي نتطلّع إلى تعزيزها في المجالات كافّة ذات الإهتمام المشترك". وتوجّه بالشكر إلى "السلطات الفرنسية وكل من ساهم في إيصال هذه المساعدة الطبيّة الضروريّة إلى لبنان".
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