تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب بعض محطات المحروقات بصور بتوجيهات من نعمه

قامت ​مديرية حماية المستهلك​، وبتوجيه من وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمه​ وبمؤازرة من ​أمن الدولة​ وشرطة ​بلدية صور​ بجولة على المحال التجارية و​محطات الوقود​ بعد ورود عدة شكاوى من قبل المواطنين بعدم التقيد بالأسعار.

وتم تسطير ​محاضر ضبط​ بحق أصحاب بعض ​محطات المحروقات​ التي تلاعبت بالأسعار والعدادات. كما وقامت جمارك صور بتلف 80 صندوق من "​الشامبو​" المنتهي الصلاحية.

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