تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب بعض محطات المحروقات بصور بتوجيهات من نعمه

قامت مديرية حماية المستهلك، وبتوجيه من وزير الاقتصاد راوول نعمه وبمؤازرة من أمن الدولة وشرطة بلدية صور بجولة على المحال التجارية ومحطات الوقود بعد ورود عدة شكاوى من قبل المواطنين بعدم التقيد بالأسعار.
وتم تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب بعض محطات المحروقات التي تلاعبت بالأسعار والعدادات. كما وقامت جمارك صور بتلف 80 صندوق من "الشامبو" المنتهي الصلاحية.
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