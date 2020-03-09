علمت ​النشرة​ أن سيتم إغلاق مبنى مكاتب النواب وتأجيل اجتماعات اللجان لمدة اسبوع نظرا للظروف الصحية في البلد. ولاحقا اشارت الامانة لمجلس النواب إلى أنه "نظرا للظروف الصحية العامة ومن باب الحرص الكامل على السادة النواب وزوارهم وبناء على توجيهات رئيس المجلس نبيه بري تقرر تأجيل اجتماع الاربعاء المقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وتأجيل اجتماعات اللجان على اختلافها لمدة اسبوع من تاريخه، واغلاق مبنى مكاتب السادة النواب بنية اجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى وذلك لمدة اسبوع من تاريخه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إغلاق مبنى مكاتب النواب وتأجيل اجتماعات اللجان لمدة اسبوع نظرا للظروف الصحية في البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.