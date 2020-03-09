بلدية الشويفات: بعد التواصل مع وزير الصحة تبين أن لا إصابات بفيروس كورونا في المدينة

ردت ​بلدية الشويفات​ على الخبر المتداول عن تسجيل إصابتين ب​فيروس كورونا​ في ​مدينة الشويفات​ وبثّه عبر مكبرّات الصوت في أرجاء المدينة، ممّا أثار الهلع والرعب بين الأهالي، موضحة أنه "بعد التواصل مع مكتب وزير الصحّة العامّة ​حمد حسن​ وإدارة ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ و​الصليب الأحمر اللبناني​، تأكد عدم وجود أية إصابات بفيروس كورونا في مدينة الشويفات، ولا تسجيل لأي نتيجة إيجابية في الفحوصات التي أجريت حتى اليوم".

واشار ​البلدية​ إلى خطورة الأمر ودقّته، مع تأكيدها على متابعة التطورات المتعلّقة به لحظة بلحظة مع المعنيين كافة، مؤكدة على "ضرورة اتباع الإرشادات اللازمة والتقيّد بكل ما يصدر عن ​وزارة الصحة​ العامّة ولجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية".