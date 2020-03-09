ردت بلدية الشويفات على الخبر المتداول عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في مدينة الشويفات وبثّه عبر مكبرّات الصوت في أرجاء المدينة، ممّا أثار الهلع والرعب بين الأهالي، موضحة أنه "بعد التواصل مع مكتب وزير الصحّة العامّة حمد حسن وإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي والصليب الأحمر اللبناني، تأكد عدم وجود أية إصابات بفيروس كورونا في مدينة الشويفات، ولا تسجيل لأي نتيجة إيجابية في الفحوصات التي أجريت حتى اليوم".
واشار البلدية إلى خطورة الأمر ودقّته، مع تأكيدها على متابعة التطورات المتعلّقة به لحظة بلحظة مع المعنيين كافة، مؤكدة على "ضرورة اتباع الإرشادات اللازمة والتقيّد بكل ما يصدر عن وزارة الصحة العامّة ولجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الشويفات: بعد التواصل مع وزير الصحة تبين أن لا إصابات بفيروس كورونا في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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