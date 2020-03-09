عبد الله عبد الله ينصب نفسه رئيسا لأفغانستان بعد أداء غني اليمين

نصّب رئيس ​السلطة​ التنفيذية الأسبق في ​أفغانستان​ ​عبدالله عبدالله​ نفسه رئيسا، بعد دقائق على أداء ​أشرف غني​ اليمين كرئيس لولاية ثانية، ما يزيد المخاوف بشأن مصير محادثات ​السلام​ المنتظرة مع ​حركة طالبان​.

ورغم إعلان فوز غني في ​الانتخابات​ التي جرت في أيلولالماضي، إلا أن عبدالله الذي شكك في النتيجة أجرى مراسم متزامنة مع مراسم تنصيب غني حيث أحاط به المئات من أنصاره بينما تعهّد "بحماية ​الاستقلال​ والسيادة الوطنية وسلامة الأراضي" في أفغانستان.