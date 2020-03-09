عبد الله عبد الله ينصب نفسه رئيسا لأفغانستان بعد أداء غني اليمين

نصّب رئيس السلطة التنفيذية الأسبق في أفغانستان عبدالله عبدالله نفسه رئيسا، بعد دقائق على أداء أشرف غني اليمين كرئيس لولاية ثانية، ما يزيد المخاوف بشأن مصير محادثات السلام المنتظرة مع حركة طالبان.
ورغم إعلان فوز غني في الانتخابات التي جرت في أيلولالماضي، إلا أن عبدالله الذي شكك في النتيجة أجرى مراسم متزامنة مع مراسم تنصيب غني حيث أحاط به المئات من أنصاره بينما تعهّد "بحماية الاستقلال والسيادة الوطنية وسلامة الأراضي" في أفغانستان.
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