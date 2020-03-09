AFP: أشرف غني يؤدي اليمين رئيسا لولاية ثانية في أفغانستان

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ اليمين أدى رئيسا لولاية ثانية بالتزامن مع إجراء خصمه عبد الله عبد الله مراسم تنصيب منفصلة ما يمكن أن يفاقم ​الأزمة​ في البلاد قبل محادثات سلام مع ​حركة طالبان​".

وقال غني "أقسم بالله أن أطيع وأحمي دين ​الإسلام​ المقدس، وأن أحترم وأشرف على تطبيق ​الدستور​" وذلك خلال مراسم أداء اليمين التي حضرها مئات بينهم شخصيات أجنبية زائرة ودبلوماسيون وشخصيات سياسية بارزة.