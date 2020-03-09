AFP: أشرف غني يؤدي اليمين رئيسا لولاية ثانية في أفغانستان

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "الرئيس الأفغاني أشرف غني اليمين أدى رئيسا لولاية ثانية بالتزامن مع إجراء خصمه عبد الله عبد الله مراسم تنصيب منفصلة ما يمكن أن يفاقم الأزمة في البلاد قبل محادثات سلام مع حركة طالبان".
وقال غني "أقسم بالله أن أطيع وأحمي دين الإسلام المقدس، وأن أحترم وأشرف على تطبيق الدستور" وذلك خلال مراسم أداء اليمين التي حضرها مئات بينهم شخصيات أجنبية زائرة ودبلوماسيون وشخصيات سياسية بارزة.
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