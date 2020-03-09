تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات في قطر اعتبارا من الغد بسبب كورونا

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أنّ "قطر أعلنت تعليق الدراسة في ​المدارس​ و​الجامعات​الحكوميّة والخاصّة لجميع الطلاباعتبارًا من يوم غد الثلثاء، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الّتي تتّخذها الدولة للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وحرصًا على سلامة الطلاب".

وفي إجراء مماثل، أعلنت وزارة التعليم في السعودية يوم أمس، "تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسّسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في السعودية اعتبارًا من يوم غد الإثنين، حتّى إشعار آخر".