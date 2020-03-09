اخبار العالم

تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات في قطر اعتبارا من الغد بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أنّ "قطر أعلنت تعليق الدراسة في ​المدارس​ و​الجامعات​الحكوميّة والخاصّة لجميع الطلاباعتبارًا من يوم غد الثلثاء، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الّتي تتّخذها الدولة للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وحرصًا على سلامة الطلاب".

وفي إجراء مماثل، أعلنت وزارة التعليم في يوم أمس، "تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسّسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في السعودية اعتبارًا من يوم غد الإثنين، حتّى إشعار آخر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات في قطر اعتبارا من الغد بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا