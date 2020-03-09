إرتفاع عدد وفيات "كورونا" في إيران إلى 237 والمصابين إلى 7161 والمتعافين إلى 2391

أعلن مدير مركز الإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ال​إيران​ي کیانوش جهانبور، أنّ "وفقًا للنتائج المختبريّة، فقد تمّ خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 595 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في إيران إلى 7161 لغاية الآن".

ولفت إلى أنّ "للأسف توفي خلال الساعات الـ24 الماضية 43 من المصابين بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس إلى 237 شخصًا"، مشيرًا إلى أنّ "لحسن الحظ، إنّ إجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ 2391 شخصًا".