الحكومة السودانية: موكب حمدوك تعرض لمحاولة اغتيال وبدأ التحقيقات

أكدت الحكومة السودانية ان موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، معلنة بدء التحقيقات بحاولة الاغتيال. ورأت ان "محاولة الاغتيال هدفها جر البلاد إلى الفوضى ​​​​​​"، مؤكدة تشكيل خلية أزمة أمنية لاحتواء تداعيات محاولة اغتيال حمدوك. وكان حمدوك قد أكد عقب عملية الاغتيال انه بخير وبصحة تامة وما حدث لن يوقف مسيرة التغيير.

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