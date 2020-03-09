أكّد رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، أنّ "التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية يجعل الناس أكثر عرضة لخطر المعاناة من أعراض حادّة فور إصابتهم بفيروس "كورونا".
وحثّ في مؤتمر صحافي، سكان نيويورك على "السعي إلى الحصول على مساعدة للإقلاع عن التدخين"، لافتًا إلى أنّه "لو كنت مدخنًا أو مستخدمًا للسجائر الإلكترونية، فهذه فرصة جيّدة جدًّا للإقلاع عن هذه العادة وسنساعدك".
وكان قد أعلن حاكم ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية أندرو كومو، أمس، "ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في الولاية إلى 105 حالات إصابة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية نيويورك: التدخين يزيد من المخاطر بالنسبة للمصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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