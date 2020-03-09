رئيس بلدية نيويورك: التدخين يزيد من المخاطر بالنسبة للمصابين بكورونا

أكّد رئيس بلدية ​نيويورك​ ​بيل دي بلازيو​، أنّ "​التدخين​ أو استخدام ​السجائر الإلكترونية​ يجعل الناس أكثر عرضة لخطر المعاناة من أعراض حادّة فور إصابتهم بفيروس "كورونا".

وحثّ في مؤتمر صحافي، سكان نيويورك على "السعي إلى الحصول على مساعدة للإقلاع عن التدخين"، لافتًا إلى أنّه "لو كنت مدخنًا أو مستخدمًا للسجائر الإلكترونية، فهذه فرصة جيّدة جدًّا للإقلاع عن هذه العادة وسنساعدك".

وكان قد أعلن حاكم ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية أندرو كومو، أمس، "ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في الولاية إلى 105 حالات إصابة".