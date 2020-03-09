أفادت وسائل إعلام تلفزيونية يابانية، نقلًا عن حاكم مقاطعة كاناجاوا اليابانية، "وفاة شخص في المنطقة المتاخمة ل​طوكيو​ بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيات نتيجة الفيروس في البلاد إلى 15.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس "كورونا" في اليابان إلى 15 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.