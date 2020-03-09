الصحة القطرية: انتشار كورونا ما يزال محدودا وقمنا بفحص أكثر من 3500 شخص

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية ان "انتشار ​فيروس كورونا​ ما يزال محدودا وقمنا بفحص أكثر من 3500 شخص". وأكدت ان عدد المصابين بفيروس كورونا 18 حالة حتى الآن وتم إجراء الحجر الصحي على المخالطين للمصابين.

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