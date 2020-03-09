إيران تعلن عن 43 وفاة إضافية بفيروس كورونا

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طهران: أعلنت إيران الإثنين عن 43 وفاة إضافية بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237 وفاة. وقال مستشار وزير الصحة علي رضا وهاب زاده في تغريدة "في الساعات ال24 الماضية، سجلت 595 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7167 مصابا" مضيفا "حتى الآن تعافى 2394 من المصابين". مواضيع قد تهمك :

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