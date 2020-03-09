شكرا لقرائتكم خبر عن قوى عاملة النواب تواصل مناقشة مشروع قانون نقابة أخصائى المكتبات والأرشيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة لأخصائي المكتبات والأرشيف الإلكتروني، المقدم من النائب عبد الحميد كمال، و60 عضوا آخرين. وبحثت اللجنة المواد من 34 إلي 47 من مشروع القانون، وتم تغيير صياغة بعض المواد وتعديلها فيما يختص بإجراءات دعوة الجمعية العمومية لرئاسة رئيس النقابة ومدة الرئاسة.

وطالب النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، بعدم تحديد مدة لرئيس النقابة العامة وترك انتخاب منصب رئيس النقابة لرأى الجمعية العمومية لاختياره، حتي يمكن الاستفادة من أصحاب الخبرات.

ووافقت لجنة القوي العاملة علي اقتراح جبالي المراغي، فيما طالبت النائبتين سولاف درويش ومايسة عطوة، وكيلتي اللجنة، بتأجيل مناقشة بعض مواد القانون لدراستها وإعادة صياغتها، وسوف تستمر اللجنة في استكمال مناقشة مواد القانون في الاجتماعات اللاحقة.

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