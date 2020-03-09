شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة تعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة إلى لجنة "الدفاع البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتب اللجنة التشريعية لدراسته.
وقال الدكتور على عبد العال، إن مكتب المجلس قرر حفظ طلب رفع حصانة عن أحد الأعضاء بسبب عدم توافر الاشتراطات اللائحية، والتى تشمل أن طالب رفع الحصانة لم يرفق بالطلب صورة من عريضة الدعوى المباشرة المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ولم يتم بيان الواقعة المؤثمة للعضو.
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة تعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة إلى لجنة "الدفاع البرلمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.