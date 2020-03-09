شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة تعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة إلى لجنة "الدفاع البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتب اللجنة التشريعية لدراسته.

وقال الدكتور على عبد العال، إن مكتب المجلس قرر حفظ طلب رفع حصانة عن أحد الأعضاء بسبب عدم توافر الاشتراطات اللائحية، والتى تشمل أن طالب رفع الحصانة لم يرفق بالطلب صورة من عريضة الدعوى المباشرة المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ولم يتم بيان الواقعة المؤثمة للعضو.