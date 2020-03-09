البرلمان يحيل 47 اقتراح برغبة للحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، 47 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة للحكومة لتنفيذ ما جاء بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ونبه الدكتور على عبد العال، على النواب بالدخول للجلسة أكثر من مرة، قائلا: "هناك قوانين تحتاج موافقة ثلثى أعضاء المجلس".
يذكر أن المجلس سيأخذ اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون لتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
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