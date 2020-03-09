البيئة: تجميع الأجهزة الإليكترونية المستعملة من الجامعات للتخلص الأمن منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم توقيع بروتوكول مع وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، لتجميع الأجهزة الإليكترونية والكهربائية المستعملة التي يرغب أصحابها من التخلص منها، وذلك من الجامعات، تمهيداً لتوجيها إلى المصانع المختصة بتدوير هذه المخلفات.
جاء ذلك خلال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة النائب أحمد بدوي، لبحث دور وزارة البيئة في مجال المخلفات الإليكترونية، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وأضافت وزيرة البيئة، أن هناك لجنة وطنية تم تشكيلها للإدارة المستدامة للمخلفات الإليكترونية تضم في عضويتها 23 جهة مختلفة بالدولة ومنها وزارات الصحة والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى مصلحة الجمارك، تجتمع شهرياً لبحث كافة الأطر المتعلقة بالمخلفات الإليكترونية، مشيرة إلي وضع كتيب إرشادي لمفتشي الجمارك حول كيفية التعرف علي المخلفات الخطرة وإجراءات نقلها عبر الحدود طبقا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه من المتوقع إصدار 4 أفلام الشهر القادم للتوعية حول مخاطر المخلفات الإليكترونية، بالإضافة إلي التنسيق مع شركات تشغيل المحمول وهيئة الخدمات الحكومية للإلتزام بقانون البيئة خلال طرح مناقصات المخلفات الإليكترونية.
ولفتت الوزيرة، إلي تنظيم العديد من ندوات التوعية حول "الادارة المستدامة للمخلفات الإليكترونية" والتي استهدفت مختلف الفئات من العاملين بالقطاع العام والخاص والجمعيات الأهلية وكذلك شباب المدارس والجامعات بواقع 1500 مشارك.
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