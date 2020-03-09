شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تسأل الوزارة عن 2 مليار مخصصة لإعادة تطوير الطرق الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تساؤلا لهيئة الطرق والكبارى، بخصوص ما تم صرفه حتى الآن من الـ2 مليار المخصصة لإعادة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فى شأن رصف وإعادة هيكلة بعض الطرق الداخلية فى عدد من الدوائر بالمحافظات المختلفة.

وقال هشام عبد الواحد، إنه من المفترض قبل 30 يونيو المقبل يكون تم الانتهاء من صرف هذا المبلغ على المشروعات المقرر الانتهاء منها، متسائلا: هل هناك أوامر إسناد تمت بالفعل وبدأ العمل فيها؟

من جانبه رد المهندس سامى فرج، نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى، موضحا أن هناك 139 أمر إسناد بقيمة مليار ونصف المليار جنيه، قائلا: "خلال هذا الأسبوع سيكون هناك شغل على الأرض".

فيما أكد وحيد قرقر، عضو اللجنة، بأنه بالفعل هناك عمل على أرض الواقع، وهناك بعض المعدات بدأت النزول للمواقع، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة فى النهوض بالطرق الداخلية بالمحافظات.

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