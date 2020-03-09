شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: غلظنا الغرامات فى القانون الجديد على مخالفات القطاع غير الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على مواجهة المخالفات التى تتم فى قطاع التخلص من المخلفات الإليكترونية بشكل صارم لاسيما لخطورتها، مشيرة إلى أنه تم تقنين أوضاع 6 مصانع، لكن هناك قطاع غير رسمى بيحاول يلف حول الباب على حد قولها وتم رفض منحه التراخيص، بقولها : "القطاع غير الرسمى قادر يلف بأساليب مختلفة، لكننا غلظنا الغرامات فى قانون إدارة المخلفات الجديد.. ومش بنهزر".

جاء ذلك خلال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد بدوى، لبحث دور وزارة البيئة فى مجال المخلفات الاليكترونية، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وكشفت وزيرة البيئة، عن خروج أبلكيشين على الموبايل فى شهر يوليو القادم، (e تدوير)، يعمل على الربط بمنافذ بيع أجهزة كهربائية، بحيث يقوم المواطن بإبداء رغبته عبر الأبلكيشن فى التخلص من هاتفه المحمول، ليحصل على نقاط فى مقابل ذلك يستطيع من خلالها شراء أجهزة إليكترونية أخرى، وذلك بدلاً من الإلقاء بهذه الأجهزة فى القمامة.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى قيام الوزارة بالعمل على 3 محاور بالتوازى حول أهمية ترشيد الموارد الطبيعية من خلال حملات التوعية جنباً إلى جنب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم مسابقة على مستوى المدارس الحكومية بـ27 محافظة، لإعادة استخدام المخلفات كل فيما يخصه والخروج بها إلى لوحه فنية أو منتج آخر أو شكل جمالي، وبالفعل وصل إلينا 4 ألاف منتج قام بتنفيذها تلاميذ يتراوح أعمارهم من 6 إلى 14 عاما.













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