شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للبرلمان: تطهير وتعقيم قاعة مجلس النواب واللجان يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تقوم يومياً بتطهير وتعقيم القاعة الرئيسية للمجلس بالمواد المطهرة اللازمة، وكذا جميع قاعات اجتماعات اللجان النوعية، بصفة دورية، وفقاً للمعايير الوقائية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بما يمنع بقاء أي ميكروب أو فيروس على الأسطح وذلك وفقاً للتعليمات الطبية الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح الأمين العام أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية اللازمة حرصاً على صحة وسلامة كل من السادة الأعضاء والعاملين بالمجلس.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، والدولة للإعلام.

أكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو تسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليل فيروس "كورونا" المستجد ‪COVID-19‬ للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد؛ حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث اليوم أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان. من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني الذي تم تجهيزه اليوم، وهو: ‪www.clab.mohp.gov.eg‬ لحجز موعد لإجراء الاختبار، وسوف تظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار، حتى تكون الشهادة صالحة للسفر، وعقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

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