شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بيع الأراضى الصناعية التابعة للمجتمعات العمرانية بسعر المرافق فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبيع الأراضى الصناعية بسعر المرافق فقط دون إضافة سعر الأرض لتشجيع الأنشطة الصناعية، قائلا: "لا نبيع أرض، نحن ننظر لاستثمارات صناعية تساعد على سرعة توطين المواطنين فى المجتمع العمرانى، للمساعدة على سرعة الإعمار"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع أحد كبار المستثمرين فى قطاع الصناعة بمدينة برج العرب الصناعية لبناء سكن للعاملين أو توفير وحدات إسكان اجتماعى لهم وإخراج تلك الوحدات من منظومة الإسكان الاجتماعى.

وأشار الجزار، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ناجحة لأسباب فنية منها أنها تعمل على أساس التنمية المتكاملة، موضحا أن يتم إجراء دراسة للأماكن قبل إنشاء المشروعات، قائلا: "أى جهة لازم تصرف الأول عشان تحقق نجاح"، وضرب مثالا بمدينة ناصر أعلى الهضبة بمحافظة أسيوط وهى تبعد عن الطريق الغربى أمام مطار أسيوط نحو 3.5 كيلو متر، وتبعد عن المدينة 22 كيلو متر، موضحا أنه تم إنشاء طريق يربطها بمدينة أسيوط بطول 22.5 كليو متر بتكلفة بلغت نحو 2.3 مليار جنيه.

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وأضاف: "الآن لدينا مدينة متكاملة بفارق 6 درجات عن درجة الحرارة فى أسيوط، وتم إنفاق 6 مليارات جنيه فى 19 شهر على هذا المكان حتى أصبح مؤهلا للتنمية العمرانية والصناعية"، مضيفا أنه بعد الإقبال الكبير الذى فاق التوقعات على مدينة بدر بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يتم الآن إنشاء مجتمع عمرانى جديد "حدائق العاصمة" بعد مدينة بدر، ويضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمدفرج عامر، رئيس اللجنة، بشأن إستراتيجية الحكومة حول توفير الأراضي الصناعبة للمستثمرين وتسعيرها فى إطار البعد الاقتصادى للصناعة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى السوق المحلى، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.