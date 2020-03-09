شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب بالبرلمان: ننسق مع اتحاد الكرة والأمن بخصوص تأمين المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن الموافقة على تأمين مباريات فريق مركز شباب سمالوط بالقسم الثالث بالدورى الممتاز لكرة القدم- بمركز سمالوط- محافظة المنيا.

وطالب النائب سمير رشاد أبو طالب، بإعادة إقامة مباريات فريق مركز شباب سمالوط بالقسم الثالث بالدورى الممتاز لكرة القدم- بمركز سمالوط، خاصة أن الملعب كبير وصالح للعب عليه، مضيفا أن الأوضاع الأمنية مستقرة فى كل محافظات وأنحاء مصر.

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وعقب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: "بخصوص قضية دخول الجماهير والتأمين فيما يتعلق بالموسم القادم أرسلنا لاتحاد الكرة، وسننسق مع الأمن، وهناك اشتراطات منها إقامة المباريات فى ستاد كبير وأضواء، والأمر ليس فقط لدورى القسم الثالث ولكن الدرجة الثانية أيضا، وحتى الدرجة الأولي".

وتابع وزير الشباب فى كلمته خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: "وقعنا مع إحدى الجهات السيادية لتطوير ستاد المنيا الرياضي".