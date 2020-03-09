شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد للبرلمان حل مشكلة مراكز الشباب المقامة على أراضى الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن هناك تعاون وتوافق مع وزارة الأوقاف، لحل مشكلة مراكز الشباب المبنية علي أراض تابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وتم الاتفاق على جدولة مستحقات "الأوقاف" لدى مديريات الشباب والرياضة، بعد شراء أرض الأوقاف بالتقسيط، وتبقى أقساط على مراكز الشباب لم يتم دفعها.

وقال وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين: "نسقنا وتعاونا مع وزارة الأوقاف، وتم التوافق علي سداد مستحقات الأوقاف، وأرسلنا لهم دفعات من الفلوس بعد جدولتها، وهذه المشكلة متراكمة منذ سنوات طويلة.

وطمأن وزير الشباب والرياضة، النواب الذين عبروا عن تخوفهم بسبب صدور أحكام قضائية ضد مراكز الشباب لصالح هيئة الأوقاف، والتي تلزم بالسداد أو الطرد وإلغاء المراكز، فقال الوزير: "لن يتم إلغاء حتي لو مكان صغير داخل مراكز الشباب، والمشكلة تم حلها بجدولة المستحقات وبدء السداد".

وبشأن ما ذكره النائب بسام فليفل، نائب دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان، عن ضرورة نقل مراكز الشباب المقامة على مساحة صغيرة إلى مساحات أراضى كبيرة لدى "الإصلاح الزراعى"، حتى تستوعب كل الأنشطة، رد الوزير، قائلا: "مفيش حاجة اسمها مركز شباب كبير وصغير، مركز الشباب يخدم القرية وشبابها، وتمارس فيها أنشطة عديدة ثقافية وشبابية، ولن نلغى أى مكان في مركز الشباب".