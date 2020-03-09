"الوفد" يطالب بسرعة إصدار قوانين الانتخابات ومنع المال السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون التخطيط الاستراتيجي، ضرورة الإسراع في الانتهاء من قوانين الانتخابات القادمة وعلى رأسها انتخابات المحليات ومجلس النواب.

وقال الجندي، في بيان، اليوم الاثنين، إنه يتوجب على مجلس النواب سرعة الانتهاء من إصدار هذه القوانين حيث أن من بينها قوانين ألزم الدستور بإقرارها كونها مكملة له ومنها قانون انتخابات المحليات، لافتًا إلى أن إصدار القوانين المتعلقة بالمحليات والحكم المحلي تأخرت كثيرًا.

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وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد لشئون التخطيط الاستراتيجي، أنه يتوجب على البرلمان أن يراعي في إصدار قوانين الانتخابات الجديدة بمختلف أنواعها تشديد العقوبات وضبط المواد التي تمنع تدخل و تأثير المال السياسي في الانتخابات.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن الكثير من الأحزاب السياسية الجادة مستعدة منذ فترة طويلة لخوض انتخابات مجلسي "النواب والشيوخ" والمجالس المحلية التي تم الإعلان عن عقدها أكثر من مرة.

وطالب الجندي، مجلس النواب، بضرورة إقرار تعديلات قوانين البرلمان، وتقسيم الدوائر والنظم الانتخابية ما بين الفردي والقائمة في أسرع وقت تمهيدًا للاستعداد لخوض انتخابات البرلمان القادم والتي تجرى خلال العام الجاري.​