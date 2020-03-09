وكالة الطاقة الدولية تحذر منتجي البترول من لعب 'الروليت الروسي'

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
قال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنثين إن "لعب الروليت الروسي في أسواق النفط ربما يكون له عواقب وخيمة".
وبحسب وكالة رويترز قال بيرول، إن أسعار النفط دون أقل من 25 دولارا للبرميل ستؤدي إلى توقف عمليات التطوير الجديدة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.
وتأتي تعليقات بيرول بينما انخفضت أسعار النفط بأكثر من الربع وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد في 29 عاما.
وأضاف أن الوكالة تتوقع فائضا نفطيا محتملا قدره 3.5 مليون برميل يوميا في الربع الأول بسبب تفشي فيروس كورونا.
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