محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (د ب ا): أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الاثنين تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19). ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 19 حالة. Advertisements وقال المتحدث الحكومي أحمد يوريانتو إن اثنين من المصابين من الأجانب. وأضاف أن حالة جميع المصابين مستقرة. وكانت إندونيسيا قد فرضت قيودا على القادمين من مناطق إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ"كورونا" في إندونيسيا إلى 19 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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