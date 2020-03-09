فيتنام تكثف من إجراءاتها لمكافحة تجارة الحيوانات البرية خوفا من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي- (د ب ا):
وافق رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك على طلب المعنيين بشؤون البيئة بتنفيذ خطوات لوقف تجارة الحيوانات البرية بصورة غير قانونية، بسبب مخاوف من نشر هذه التجارة لفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية ومنظمة غير حكومية للحفاظ على البيئة.
وعلى الرغم من أن التجارة غير قانونية، ما زالت الأسواق التي تبيع الحيوانات البرية مثل الطيور النادرة والقرود وعظم النمور تعمل في فيتنام.
ويعتقد الكثير من العلماء أن فيروس كورونا انتقل في بادئ الأمر للبشر من سوق صيني للخفافيش في مدينة ووهان، حيث يتم بيع أعداد كبيرة من الحيوانات الحية.
ووفقا لتقارير إعلامية، فقد طالب فوك وزارة الزراعة بسرعة وضع مجموعة من الإرشادات وتقديمها للدراسة قبل الأول من أبريل المقبل.
ويشار إلى أنه يوجد حاليا 30 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في فيتنام.
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