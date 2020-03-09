برلمانية تشيد بتعاون"الإنتاج الحربي" مع الدول الصناعية الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بلقاء وزير الإنتاج الحربي، بسفير البوسنة والهرسك، وفتح عدد من مجالات التصنيع المشترك بين البلدين، لاسيما التطرق إلى التوسع في التعاون بين البلدين في صناعة الأسلحة والذخائر.

وأوضحت فهيم، في بيان، اليوم الاثنين، أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لفتح علاقات مشتركة مع عدد من الدول لتقوية مجالات التصنيع، وعقد الاتفاقات مع عدد من الشركات الأجنبية على رأسها الصين، للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية والعمل على إنتاج بطاريات الشحن الخاصة بها داخل مصر، ليتم بدء خطة التحول لهذه السيارات النضيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة.

وتابعت عضو مجلس النواب: "الهدف من التعاون مع مختلف الدول الصناعية الكبرى هو تبادل المعلومات الفنية، والخبرات العملية، وتكنولوجيا التصنيع، في إطار تحقيق خطة دعم الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على توسيع فرص زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم".