فرنسا: 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 1126 والوفيات لـ 19

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1126 حالة إصابة والوفيات إلى 19.

ونشرت وكالة الصحة العامة على موقعها الإلكتروني أرقاما رسمية بيّنت فيها ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بـ 177 حالة إضافية ليصل إلى 1126 .

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وأوضحت الوكالة أن عدد الوفيات ارتفع بـ 3 حالات إضافية ليبلغ مجمل عدد الوفيات 19 منذ انتشار الفيروس في فرنسا.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.