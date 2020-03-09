نقل رئيس وزراء السودان إلى مكان آمن بعد تعرض موكبه لمحاولة تفجير

قالت وكالة السودان للانباء "سونا" إن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني بخير وبصحة جيدة وفي موقع آمن.

ونقلت عن مصادر مُطلعة قولها إن موكب حمدوك تعرض لمحاولة تفجير لم تتضح تفاصيلها صباح اليوم، وذلك في مدخل جسر كوبر في العاصمة، في الموعد الذي يتجه فيه رئيس مجلس الوزراء لمكتبه.

وقال شهود عيان إن عددا

من السيارات تضررت جراء الانفجار، ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا أو جرحى جراء الانفجار.وأفاد التلفزيون السوداني بأن رئيس الوزراء لم يكن يرافقه أي مسئولين.وفي السياق ذاته، قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة السودانية، إن الهجوم الإرهابي، الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يُشكل امتدادا لمحاولات قوى الردة للانقضاض على الثورة السودانية وإجهاضها.وأضافت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه اللحظات الحرجة من تاريخ الثورة تؤكد أن قوة الشعب وحدها هى التي ستجهض محاولات الانقضاض على الثورة.. ودعت الشعب السوداني لتنظيم مسيرات والتجمع في ساحة الحرية لإظهار الوحدة والتلاحم، الذي لا تضاهيه قوة.وأدانت عدة فعاليات سياسية في السودان تلك المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء.