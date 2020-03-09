السعودية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في المملكة 15 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين، أن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة "القطيف"،

والحالتين الثانية والثالثة لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، وتم عزل الحالات الثلاث في المستشفى بالقطيف.وأضافت أن الحالة الرابعة لمقيم أمريكي عائد من السفر ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض، وطمأنت الجميع بأن الحالات معزولة حاليًا وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها الفيروس، التواصل فورًا مع مركز الصحة المختص للحصول على النصائح التي تحمي المجتمع، وضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.