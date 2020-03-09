حمدوك بعد محاولة اغتياله: أنا بخير.. وما حدث لن يوقف مسيرة التغيير

أكد رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، أنه بخير وذلك بعد تعرضه لمحاولة اغتيال نجا منها اليوم الاثنين.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطمئن الشعب السودانى أننى بخير وصحة تامة، ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية فى موج الثورة العاتى، فهذه الثورة محميَّة بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

وأدانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووصفته بـ"الهجوم الإرهابي"، الاثنين.

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واعتبرت قوى الحرية والتغيير، الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وشريك المجلس العسكري في الحكومة الانتقالية السودانية، أن "هذا الهجوم الإرهابي يشكل امتدادًا لمحاولات قوى الردة للانقضاض على الثورة السودانية وإجهاضها، وهي محاولات ظلت تتكسر واحدة تلو الأخرى على سد

قوة شعبنا العظيم الذي لا يقهر"، حسبما ورد في بيان على صفحة تجمع المهنيين السودانيين.

وأضافت "الحرية والتغيير" في بيانها، أنه "في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ ثورتنا نؤكد أن قوة الشعب وحدها هي التي ستجهض محاولات الانقضاض على الثورة"، داعية كافة جماهير الشعب السوداني لـ"الخروج في مواكب والتوجه لساحة الحرية لإظهار وحدتنا وتلاحمنا الذي لا تضاهيه قوة".

كما دعت "كل أبناء وبنات البلاد في كل أرجاء الوطن للخروج في مواكب حماية السلطة الانتقالية وإكمال مهام الثورة"، على حد وصفها.