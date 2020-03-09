بسبب كورونا.. السعودية تمنع الشيشة في المقاهي حفاظًا على صحة المواطنين

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية عن منع تقديم الشيشة على مستوى البلاد بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن السعودية أوقفت تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم بجميع أنحاء المملكة،

لأسباب وقائية و"كإجراء إحترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا".

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كانت المملكة علقت الدخول إلى أراضيها، لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وذلك في أواخر شهر فبراير الماضي، كما أعلنت، مساء أمس الأحد، تعليق

الدراسة في المدارس والجامعات، اعتبارًا من اليوم الإثنين 9 مارس وحتى إشعار آخر.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض في البلاد إلى 11 إصابة بالمرض، أغلب هؤلاء المصابين كانوا في إيران، التي تعد واحدة من أكبر البلاد المصابة بالمرض في العالم بعد الصين وإيطاليا.