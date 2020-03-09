وفاة أكثر من 50 شخصًا من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني بسبب "كورونا"

أعلنت السلطات الصينية أن أكثر من 50 موظفا في المجال الاجتماعي لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أغلبهم شيوعيون، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون المدنية، تشين يويليان: "حتى يوم 8 مارس،توفي في المدن والقرى الصينية 53 موظفا في المجال الاجتماعي أثناء تأديتهم لواجبهم خلال الوباء (كورونا)".
وأكد المتحدث أن 92.5% من هؤلاء كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني.
وتعتبر الصين، وهي الدولة التي انطلق منها فيروس "كورونا"، أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 3100 شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة.
وقد سجل عدد الوفيات والإصابات بسبب الفيروس تراجعا في الصين في الأيام الأخيرة، حسب البيانات الرسمية الصينية.
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