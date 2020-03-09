طيران الخليج "البحرينية" تعلق جميع الرحلات من وإلى السعودية

أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية، اليوم الإثنين، عن تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى السعودية حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الشركة على موقعها الرسمي
وأضاف البيان أنه: "لن يسمح للمسافرينالذين يحملون تأشيرات سياحية أو تأشيرات دخول للسعودية بالسفر إليها، لدى وصولهم من الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا".
وأكد أنه "يمنع دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للسعودية باستخدام بطاقة هويتهم الوطنية، حيث يجب عليهم استخدام جوازات سفرهم لدخول المملكة".
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