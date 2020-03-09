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وفاة مسئول بالحرس الثوري الإيراني إثر إصابته بفيروس كورونا

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قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن النائب السابق في الدائرة السياسية في الحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري توفي صباح اليوم في مشفى

"بقية الله" في طهران بعد أيام من إصابته بكورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وعمل تذري سابقا في جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري وكان نشطا في إقليم سيستان وبلوشيستان جنوب شرق إيران.

وكان من المؤسسين لمجلة "صبح صادق" الأسبوعية التي تصدرها ممثلية المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري.

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