الصين تتبرع بـ20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة "كورونا"

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، التبرع بـ20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية؛ لدعمها في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي

اليومي بمقر الوزارة - إن التبرعات تهدف كذلك إلى مساعدة الدول النامية على تحسين قدراتها على الاستجابة المتعلقة بمكافحة الفيروس، مؤكدا التزام بلاده بتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية "فضيلة الشايب" قد صرحت بأن 101 دولة ومنطقة سجلت حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 حتى صباح أمس الأحد، وأن تفشي الفيروس من الممكن أن يتباطأ أو يتراجع بشكل ملحوظ من خلال القيام بأنشطة قوية لاحتوائه والسيطرة عليه.

