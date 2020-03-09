نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

نجا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من اعتداء عبر تفجير عند مرور موكبه في العاصمة السودانية كما أعلن مدير مكتبه علي بخيت. وكتب بخيت على فيسبوك أن انفجارا وقع عند مرور سيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لكن لم يصب أحد. وأكد مصدر من مجلس الوزراء السوداني أن حمدوك "نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه وهو في طريقه الي مكان عمله".

من جهتها، قالت الإذاعة السودانية الرسمية "راديو أم درمان"، "تعرض رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لمحاولة اغتيال حيث تعرض موكبه لإطلاق نار وتفجير وتم نقل حمدوك إلى المستشفى". وأكد التلفزيون الرسمي وقوع الحادث وقال إن حمدوك تعرض "لمحاولة اغتيال وتم نقله إلى مكان آمن وهو بخير".

من جانب آخر، قال أحد الصحافيين "طوقت قوات أمنية من الشرطة والجيش المكان ووضعت حواجز حول المكان الذي وقعت فيه الحادثة" وبدأت بجمع الأدلة.