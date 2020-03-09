نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

من جهتها، قالت الإذاعة السودانية الرسمية "راديو أم درمان"، "تعرض رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لمحاولة اغتيال حيث تعرض موكبه لإطلاق نار وتفجير وتم نقل حمدوك إلى المستشفى". وأكد التلفزيون الرسمي وقوع الحادث وقال إن حمدوك تعرض "لمحاولة اغتيال وتم نقله إلى مكان آمن وهو بخير".
من جانب آخر، قال أحد الصحافيين "طوقت قوات أمنية من الشرطة والجيش المكان ووضعت حواجز حول المكان الذي وقعت فيه الحادثة" وبدأت بجمع الأدلة.
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