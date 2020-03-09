كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعو إلى حوار السلام بعد إطلاق كوريا الشمالية للقذائف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الخارجية الصينية، إنها تدعو جميع الأطراف إلى حوار السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد أن أطلقت طوريا الشمالية عدة قذائف قصيرة المدى الاثنين في البحر.

وقالت، عندما سئلت عن إطلاق كوريا الشمالية للقذائف: "ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتشاور والحوار لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية، جينج شوانج في مؤتمر صحفي يومي، اليوم الاثنين.