كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعيلق لرئيس الوزراء السوداني بعد تعرضه لمحاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على تعرضه لمحاولة اغتيال صباح اليوم الاثنين، في العاصمة الخرطوم.

وقال حمدوك، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة الغد: "ما حدث اليوم لن يوقف مسيرة التغيير وأطمئن السودانيين أنني بخير وصحة تامة".

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وأكدت وسائل إعلام سودانية، أنه لا إصابات بمحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

وتعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لمحاولة اغتيال، بعد انفجار استهدف موكبه المكون من سيارتين، في منطقة "كبري كوبري" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.