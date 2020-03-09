كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الماليزي الجديد عن حكومته اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن رئيس وزراء ماليزيا الجديد، اليوم الاثنين، عن حكومته، أي بعد أسبوع من تعيينه وسط اضطرابات سياسية، حيث من المتوقع أن يتم تعيين تكنوقراط أو تكنوقراطي سياسي في وزارة المالية الحاسمة مع تباطؤ الاقتصاد.

وكما ذكرت وكالة "رويترز"، سيكون على محي الدين ياسين، الذي خلف مهاتير محمد بعد استقالته بشكل مفاجئ في الشهر الماضي، أن يستوعب أعضاء حزب يشوبه الفساد وجماعة إسلامية في الحكومة بعد تشكيل الحكومة بدعمهم.

وقال مكتبه، إنه سيقدم قائمة الوزراء إلى الملك قبل إعلانه في فترة ما بعد الظهر.

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كما قال مصدر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قبل إعلان رسمي، إن محي الدين يمكن أن يستفيد من شخص يتمتع بخبرة مالية كوزير للمالية أو يحتفظ بالدور بنفسه ويسمي تقنيًا كنائب له في الوزارة.

وأكد المصدر وشخص آخر على دراية بالأمر، أن أحد كبار المتنافسين على منصب وزاري في وزارة المالية هو مصطفى محمد، الاقتصادي الذي تحول إلى سياسي من حزب محي الدين.