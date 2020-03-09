كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول مساعدات الطوارئ الصينية إلى باكستان وسط أزمة الجراد المدمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت باكستان الإسعافات الأولية الطارئة من الصين، اليوم الاثنين، وسط الهجمات المدمرة من الجراد، وبموجب خطة مساعدة باكستان على مواجهة كارثة الجراد، ستوفر بكين رشاشات للمبيدات الحشرية وعالية الكفاءة بالإضافة إلى مواد مكافحة أخرى مجانًا.

تتألف الدفعة الأولى من المساعدات الطارئة من 50 ألف لتر من الملاثيون (المبيدات الحشرية) و 14 رشاشًا عن بعد عالي الكفاءة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

زار فريق من الخبراء من الصين المناطق المتضررة من الجراد مثل السند وبلوشستان والبنجاب في الفترة من 23 فبراير إلى 4 مارس لمراعاة الأضرار.

في أعقاب المساعدة الصينية، تتحرك باكستان لطرح خطة مع بلدان أخرى للتعامل مع غزو الجراد.

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بوكما ذكرت صحيفة "تريبيون" الباكستانية، سيقوم وزراء الزراعة في باكستان والهند وإيران وأفغانستان بوضع استراتيجية للتعامل مع هجوم الجراد في 11 مارس عبر مؤتمر عبر الفيديو.

كما يشارك ممثلو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مؤتمر عبر الفيديو.

تسببت الأمطار الأخيرة في مختلف البلدان في تهيئة بيئة مواتية للتكاثر، وتم إلقاء اللوم عليها في زيادة أعداد الجراد.