كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يسجل إصابة ثالثة بـ"كورونا" في كربلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت دائرة الصحة في محافظة كربلاء وسط العراق، اليوم الاثنين، إصابة ثالثة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال مسؤول بدائرة الصحة في محافظة كربلاء، إن المصاب أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء للأمراض الباطنية بمدينة الحسين الطبية.

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وأضاف المسؤول: "انتقلت العدوى إليه من المرأة التي توفيت قبل يومين في المكان ذاته"، لافتًا إلى أن المصاب وذويه تحت المراقبة الطبية.

وقد أعلنت السلطات العراقية، تسجيل 6 حالات وفاة وإصابة 65 آخرين بفيروس "كورونا".

وكانت السلطات العراقية، قد اتخذت عددًا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس، حيث قررت خلية الأزمة تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.