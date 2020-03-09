كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لزوجة رئيس الوزراء السوداني بعد تعرضه لمحاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتبت منى عبد الله زوجة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، علقت فيها على تعرض زوجها لمحاولة اغتيال في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت زوجة رئيس الوزراء السوداني، إن زوجها بخير بعد نجاته من محاولة التي الاغتيال التي استهدفته صباح اليوم في الخرطوم، مضيفة: "شيء واحد يجب أن يعلمه الجبناء إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده.. هذه الثورة لن تتوقف أبدا".

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وأعلن التلفزيون السوداني الرسمي، تعرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لمحاولة اغتيال ونقله إلى مكان آمن.