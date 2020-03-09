كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا.. إغلاق مدرستين بعد إصابة ثلاثة طلاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت السلطات في أستراليا، مدرستان في مدينة سيدني، اليوم الاثنين، بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة طلاب بفيروس كورونا، مما رفع عدد الحالات في أستراليا إلى أكثر من 80 بينما تعد الحكومة حافزًا ماليًا لدرء الركود.

وقد أثبتت اختبار مدرسة Marist College Dundas في سيدني على طلاب في سن العاشرة من العمر وجود إصابة بالفيروس في حين أن تلميذًا في السنة السابعة كان إيجابيًا في مدرسة ويلوبي الثانوية للبنات، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال براد هازارد وزير الصحة لولاية نيو ساوث ويلز: "من المحتمل أن يكون هذا هو المعيار الجديد".

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ويأتي إغلاق المدارس، بعد أيام من إغلاق مدرسة ثانوية أخرى في سيدني عندما تبين أن هناك مراهقًا يبلغ من العمر 16 عامًا كان إيجابيًا.

شهدت أستراليا زيادة مقلقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليومين الماضيين، على الرغم من أن كبير المسؤولين الطبيين بريندان ميرفي قال، إن الغالبية العظمى من المسافرين الذين أُصيبوا بالفيروس في الخارج، مع مثيل واحد فقط من انتقال المجتمع.

وكما ورد، أُعيد فتح مدرسة ثانوية للبنين، اليوم الاثنين، على الرغم من أن ما يقرب من 70 طالبًا وموظفًا كانوا على اتصال وثيق بالطالب المصاب ظلوا في عزلة عن أنفسهم.