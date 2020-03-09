كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: تركيا تريد تحويل البلاد إلى قاعدة للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجيش الليبي، اليوم الاثنين، أن تركيا تسعى لتحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب، من أجل استهداف دول الجوار.

وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قواته لا تحارب أشخاصًا، بل تحارب إرهاب دول تسعى إلى تفتيت البلد، لضرب المنطقة العربية.

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وقال المسماري، في حوار خص به صحيفة "البيان" الإماراتية: "أردوغان يريد تحويل مدن خاصة في مصراتة، إلى مستعمرة تركية، ونحن نعرف أن أهالي مصراتة وطرابلس لن يرضوا بذلك أبداً،، فيما أوضح أن قطر من أولى الدول الراعية للإرهاب في ليبيا، ونقلت إليها الإرهابيين"، مضيفًا إلى أن العمليات الميدانية تسير بشكل عام ممتاز، وأنه لا تهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع محتل.

وأشار الجيش الليبي، إلى أنه كبّد تركيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، والساعات القادمة ستكون ساخنة جداً في جميع قطاعات العمليات في المنطقة العسكرية الغربية.