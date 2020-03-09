كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أمله في مكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، عن أمله الشديد في حرب البلاد ضد فيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين، قائلاً، إن الاتجاه الهبوطي المستمر في الإصابات الجديدة يمكن أن يؤدي إلى مرحلة من الاستقرار.

لكنه حذر من الدعوة السابقة لأوانها لذروة تفشي فيروس كورونا، مع استمرار ظهور حالات جديدة من مجموعات أصغر، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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أبلغت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 69 حالة إصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أنه سيتم تقديم رقم أكثر اكتمالًا في تحديث آخر في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الحالات الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 7382 حالة، بينما ارتفع عدد القتلى بنسبة واحد إلى 51 حالة.

انخفض معدل الزيادة في الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى في 10 أيام يوم الأحد.