خطير.. الإعتداء على مديحي في حصة تدريبية ونقله إلى مستشفى بني ملال

تعرض مدرب فريق رجاء بني ملال لكرة القدم محمد مديحي، أمس الأحد، لإعتداء من طرف شخصين مجهولين، أثناء تداريب الفريق بالنادي الرياضي ببني ملال.

‎وأكد مديحي لـ “اليوم24″، أن شخصين قاما بالاعتداء عليه أثناء التحضير لتداريب الفريق الملالي، ما تطلب نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، حيث قدمت له الإسعافات الضرورية.

‎ وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه التصرفات تمس فريق رجاء بني ملال والأطر الوطنية، مشيرا إلى أنه تحصل على شهادة طبية قدرت مدة العجز فيها بـ 26 يوما .

ويستعد رجاء بني ملال، اليوم الإثنين، لمواجهة فريق سريع واد زم بملعب هذا الأخير على الساعة الخامسة، على أمل تحقيق أول انتصار له بالبطولة الاحترافية.

هذا ويعيش فريق رجاء بني ملال أسوء موسم له بالبطولة الوطنية، حيث لم يحقق اَي فوز لحد الساعة بعد 18 مبارة، حقق فيها 5 نقاط من خمسة تعادلات.